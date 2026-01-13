Advantest Aktie

Advantest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KE8F / ISIN: US00762U2006

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Advantest gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Advantest veröffentlicht voraussichtlich am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,470 USD. Dies würde einem Zuwachs von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Advantest 0,460 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,38 Milliarden USD aus – eine Minderung von 3,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Advantest einen Umsatz von 1,43 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,54 USD, gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 6,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,11 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Advantest Corp (spons. ADRs) 136,38 0,59% Advantest Corp (spons. ADRs)

