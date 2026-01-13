Advantest Aktie
Erste Schätzungen: Advantest legt Quartalsergebnis vor
Advantest wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 72,97 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 70,29 JPY je Aktie vermeldet.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 214,87 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 218,15 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 393,02 JPY, gegenüber 218,67 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 962,52 Milliarden JPY im Vergleich zu 779,71 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
