Erste Schätzungen: Advantest legt Quartalsergebnis vor

Advantest wird voraussichtlich am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass Advantest für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,871 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

Advantest soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,94 USD, gegenüber 1,43 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 6,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 5,11 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at