Erste Schätzungen: Advantest präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Advantest präsentiert in der voraussichtlich am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,974 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Advantest 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,09 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Advantest 1,82 Milliarden USD umsetzen können.

19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,46 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,35 Milliarden USD, gegenüber 7,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at