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WKN: 868805 / ISIN: JP3122400009

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Advantest zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Advantest veröffentlicht voraussichtlich am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 156,37 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 26,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Advantest 123,14 JPY je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 335,34 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 27,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Advantest einen Umsatz von 263,78 Milliarden JPY eingefahren.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 711,97 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 515,15 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.494,50 Milliarden JPY, gegenüber 1.128,61 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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