Aebi Schmidt Aktie

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WKN DE: A419W0 / ISIN: CH0027352993

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aebi Schmidt veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aebi Schmidt wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,135 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 474,7 Millionen USD – ein Plus von 70,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aebi Schmidt 277,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,725 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 2,05 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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