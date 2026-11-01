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01.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aecom Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aecom Technology lässt sich voraussichtlich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aecom Technology die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten schätzen, dass Aecom Technology für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Aecom Technology nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 1,92 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 53,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,18 Milliarden USD umgesetzt worden.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,99 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 4,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,33 Milliarden USD, gegenüber 16,14 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion Finanzen.net

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