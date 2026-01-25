Erste Schätzungen: Aecom Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aecom Technology wird voraussichtlich am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,17 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aecom Technology 1,25 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 56,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,76 Milliarden USD gegenüber 4,01 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,35 USD, gegenüber 4,21 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 7,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,14 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at