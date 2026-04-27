Erste Schätzungen: Aecom Technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aecom Technology wird voraussichtlich am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,55 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 48,55 Prozent auf 1,94 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,92 USD, gegenüber 4,21 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 7,89 Milliarden USD im Vergleich zu 16,14 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at