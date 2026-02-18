Erste Schätzungen: Aecon Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aecon Group gibt voraussichtlich am 05.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,332 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Aecon Group einen Gewinn von 0,220 CAD je Aktie eingefahren.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,42 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,27 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,227 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,950 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,30 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,24 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

