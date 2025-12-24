Erste Schätzungen: AEON CREDIT SERVICE zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AEON CREDIT SERVICE wird voraussichtlich am 08.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.11.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 30,00 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 82,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 16,44 JPY je Aktie erzielt worden waren.

AEON CREDIT SERVICE soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 141,00 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 105,41 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 72,47 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 566,34 Milliarden JPY, gegenüber 513,33 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at