AEON CREDIT SERVICE Aktie

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WKN: 896037 / ISIN: JP3131400008

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24.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AEON CREDIT SERVICE zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AEON CREDIT SERVICE wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 08.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 37,18 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 326,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 8,71 JPY erwirtschaftet wurden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,57 Prozent auf 151,64 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 138,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 103,74 JPY, gegenüber 72,47 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 569,43 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 513,33 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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