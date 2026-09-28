Erste Schätzungen: Aeon gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aeon wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 4,05 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,49 Prozent verringert. Damals waren 4,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Aeon nach den Prognosen von 3 Analysten 2.875,31 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.623,07 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 26,56 JPY je Aktie, gegenüber 26,87 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 11.911,44 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 10.715,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at