Erste Schätzungen: AEON präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AEON lässt sich voraussichtlich am 09.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AEON die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,213 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll AEON im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 19,05 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,07 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,155 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 68,14 Milliarden USD, gegenüber 66,46 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at