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25.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AEON verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AEON wird sich voraussichtlich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass AEON im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,018 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,020 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 17,99 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,59 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,180 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 74,50 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 71,49 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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