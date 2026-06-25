Aeon Aktie
WKN: 863094 / ISIN: JP3388200002
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25.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aeon zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Aeon präsentiert voraussichtlich am 10.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,89 JPY. Im Vorjahresquartal waren -2,540 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2.870,00 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 11,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aeon einen Umsatz von 2.566,90 Milliarden JPY eingefahren.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 27,05 JPY je Aktie, gegenüber 26,87 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 11.870,93 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 10.715,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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