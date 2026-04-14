AerCap Holdings Aktie
WKN DE: A0LFB3 / ISIN: NL0000687663
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AerCap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
AerCap gibt voraussichtlich am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,72 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte AerCap ein EPS von 3,58 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,05 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,98 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 15,34 USD, gegenüber 21,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 8,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,42 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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