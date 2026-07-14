Erste Schätzungen: AerCap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AerCap öffnet voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,06 USD. Dies würde einer Verringerung von 43,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AerCap 7,24 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll AerCap 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,07 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AerCap 1,77 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 17,27 USD je Aktie, gegenüber 21,78 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 8,46 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 7,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at