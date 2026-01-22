Erste Schätzungen: AerCap stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AerCap wird sich voraussichtlich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,36 USD. Dies würde einer Verringerung von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AerCap 3,62 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll AerCap im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,08 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,50 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,71 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 11,06 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,37 Milliarden USD, gegenüber 7,04 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at