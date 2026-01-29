AeroEdge Aktie

AeroEdge für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EHNW / ISIN: JP3161020007

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AeroEdge informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AeroEdge gibt voraussichtlich am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 12,86 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 18,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,00 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 951,6 Millionen JPY in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 54,89 JPY aus. Im Vorjahr waren 63,81 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 5,20 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AeroEdge Co.,Ltd Registered Shs

Analysen zu AeroEdge Co.,Ltd Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

AeroEdge Co.,Ltd Registered Shs 3 385,00 2,11%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

