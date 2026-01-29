AeroEdge Aktie
WKN DE: A3EHNW / ISIN: JP3161020007
|
29.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AeroEdge informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
AeroEdge gibt voraussichtlich am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 12,86 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 18,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,00 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 951,6 Millionen JPY in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 54,89 JPY aus. Im Vorjahr waren 63,81 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 5,20 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AeroEdge Co.,Ltd Registered Shs
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: AeroEdge informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu AeroEdge Co.,Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|AeroEdge Co.,Ltd Registered Shs
|3 385,00
|2,11%