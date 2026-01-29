Erste Schätzungen: AeroEdge informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AeroEdge gibt voraussichtlich am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 12,86 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 18,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,00 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 951,6 Millionen JPY in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 54,89 JPY aus. Im Vorjahr waren 63,81 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 5,20 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

