Erste Schätzungen: AES öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AES präsentiert voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,622 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,27 Prozent verringert. Damals waren 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,07 Milliarden USD gegenüber 2,96 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD, gegenüber 2,36 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 12,06 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 12,28 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at