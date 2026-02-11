Aeva Technologies Aktie

Aeva Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A407ZD / ISIN: US00835Q2021

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Aeva Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

Aeva Technologies lässt sich voraussichtlich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aeva Technologies die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aeva Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,445 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,670 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 60,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,811 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -2,850 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 16,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 9,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

