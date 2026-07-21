Aeva Technologies Aktie
WKN DE: A407ZD / ISIN: US00835Q2021
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Aeva Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Aeva Technologies wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,430 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 87,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -3,490 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aeva Technologies in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 6,2 Millionen USD im Vergleich zu 5,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,692 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,550 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 18,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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