AEye Aktie
WKN DE: A3EKNX / ISIN: US0081832042
|
22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AEye zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
AEye äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,173 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,480 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 800 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 0,2 Millionen USD gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,683 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,470 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 3,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AEye Inc Registered Shs
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: AEye zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: AEye vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: AEye legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)