AEye Aktie

AEye für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EKNX / ISIN: US0081832042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AEye zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AEye äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,173 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,480 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 800 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 0,2 Millionen USD gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,683 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,470 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 3,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AEye Inc Registered Shs

mehr Nachrichten