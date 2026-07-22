Erste Schätzungen: AEye zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AEye äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,173 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,480 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 800 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 0,2 Millionen USD gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,683 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,470 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 3,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at