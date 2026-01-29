Af Gruppen Asa Aktie
WKN: 569904 / ISIN: NO0003078107
|
29.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Af Gruppen Asa (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Af Gruppen Asa (A) wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,50 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,44 NOK erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,11 Milliarden NOK gegenüber 8,60 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,78 NOK, gegenüber 6,52 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 31,82 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 30,22 Milliarden NOK generiert wurden.
