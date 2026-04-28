Af Gruppen Asa Aktie
WKN: 569904 / ISIN: NO0003078107
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Af Gruppen Asa (A) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Af Gruppen Asa (A) veröffentlicht voraussichtlich am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,84 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 44,88 Prozent erhöht. Damals waren 1,27 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 8,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,70 Milliarden NOK gegenüber 7,13 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,18 NOK im Vergleich zu 9,99 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 33,99 Milliarden NOK, gegenüber 31,87 Milliarden NOK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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