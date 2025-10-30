Erste Schätzungen: Af Gruppen Asa (A) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Af Gruppen Asa (A) gibt voraussichtlich am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,37 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,85 NOK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Af Gruppen Asa (A) nach den Prognosen von 3 Analysten 7,78 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,20 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,52 NOK, gegenüber 6,52 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 31,57 Milliarden NOK im Vergleich zu 30,22 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at