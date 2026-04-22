Erste Schätzungen: AFC Gamma gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AFC Gamma lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,167 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte AFC Gamma ein EPS von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 18,44 Prozent auf 6,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,590 USD, gegenüber -0,950 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 27,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at