Erste Schätzungen: AFC Gamma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AFC Gamma wird voraussichtlich am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,063 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll AFC Gamma nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 5,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 39,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,590 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,780 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 24,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 51,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at