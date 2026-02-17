AFC Gamma Aktie
WKN DE: A2QMDB / ISIN: US00109K1051
|
17.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: AFC Gamma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
AFC Gamma wird voraussichtlich am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,063 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll AFC Gamma nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 5,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 39,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,590 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,780 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 24,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 51,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AFC Gamma Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: AFC Gamma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: AFC Gamma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: AFC Gamma veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AFC Gamma Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|AFC Gamma Inc Registered Shs
|1,84
|0,00%