AFC Gamma Aktie

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WKN DE: A2QMDB / ISIN: US00109K1051

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AFC Gamma legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AFC Gamma wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,200 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AFC Gamma noch -0,600 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 7,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,970 USD, gegenüber -0,950 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 36,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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