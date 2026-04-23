Affirm Holdings Aktie

Affirm Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL1G / ISIN: US00827B1061

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23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Affirm präsentiert Quartalsergebnisse

Affirm äußert sich voraussichtlich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 24 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,170 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 27 Analysten ein Plus von 37,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 994,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 725,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD im Vergleich zu 0,150 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 28 Analysten durchschnittlich bei 4,14 Milliarden USD, gegenüber 2,98 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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