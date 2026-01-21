Affirm Holdings Aktie

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Affirm stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Affirm wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,265 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,06 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 32,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 796,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,979 USD, gegenüber 0,150 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 4,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,98 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: Asiens Börsen uneinheitlich
Am Donnerstag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

