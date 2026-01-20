Erste Schätzungen: Aflac vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aflac wird voraussichtlich am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,42 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,26 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 21,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,40 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,62 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,63 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 17,68 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 18,93 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at