Africa Oil Aktie

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WKN DE: A418LE / ISIN: CA5889141019

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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Africa Oil gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Africa Oil lädt voraussichtlich am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,021 CAD je Aktie gegenüber 0,000 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 144,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 96,0 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 234,5 Millionen CAD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,110 CAD je Aktie, gegenüber -0,070 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 944,5 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 782,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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