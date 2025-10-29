Africa Oil Aktie
Erste Schätzungen: Africa Oil präsentiert Quartalsergebnisse
Africa Oil wird voraussichtlich am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,047 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Africa Oil noch ein Verlust pro Aktie von -0,890 CAD in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 230,7 Millionen CAD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,106 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,850 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 930,1 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
