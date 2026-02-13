Africa Oil Aktie
WKN DE: A418LE / ISIN: CA5889141019
|
13.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Africa Oil stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Africa Oil wird voraussichtlich am 28.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,049 CAD gegenüber 0,030 CAD im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 261,7 Millionen CAD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,072 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,850 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 972,9 Millionen CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Africa Oil Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Africa Oil Corp Registered Shs
|1,46
|4,89%
