Africa Oil Aktie
WKN DE: A418LE / ISIN: CA5889141019
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Africa Oil stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Africa Oil gibt voraussichtlich am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,029 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 96,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 215,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 109,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,108 CAD aus. Im Vorjahr waren -0,070 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 868,1 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 782,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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