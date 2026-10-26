Erste Schätzungen: Africa Oil veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Africa Oil wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,063 CAD gegenüber 0,010 CAD im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 222,3 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 25,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 298,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,154 CAD, während im vorherigen Jahr noch -0,070 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 980,2 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 782,3 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at