Afya Aktie
WKN DE: A2PM8D / ISIN: KYG011251066
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Afya gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Afya wird sich voraussichtlich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,71 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 925,9 Millionen BRL betragen, verglichen mit 151,7 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,94 BRL im Vergleich zu 1,30 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,71 Milliarden BRL, gegenüber 612,9 Millionen BRL im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Afya Ltd Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Afya gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Afya veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Afya veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)