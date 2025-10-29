Erste Schätzungen: Afya gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Afya wird sich voraussichtlich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,71 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 925,9 Millionen BRL betragen, verglichen mit 151,7 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,94 BRL im Vergleich zu 1,30 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,71 Milliarden BRL, gegenüber 612,9 Millionen BRL im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at