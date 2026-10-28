Erste Schätzungen: Afya verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Afya äußert sich voraussichtlich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,97 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,00 Milliarden BRL erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 170,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,06 BRL, während im vorherigen Jahr noch 1,49 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,98 Milliarden BRL umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 661,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at