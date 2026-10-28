Afya Aktie
WKN DE: A2PM8D / ISIN: KYG011251066
|
28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Afya verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Afya äußert sich voraussichtlich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,97 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,00 Milliarden BRL erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 170,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,06 BRL, während im vorherigen Jahr noch 1,49 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,98 Milliarden BRL umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 661,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Afya Ltd Registered Shs -A-
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Afya verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Afya Ltd Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Afya Ltd Registered Shs -A-
|9,00
|-2,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.