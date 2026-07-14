Aktie
WKN DE: A0RPJ0 / ISIN: CA0011811068
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ag Growth International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ag Growth International wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,267 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ag Growth International noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 CAD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,83 Prozent auf 321,3 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 348,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,48 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,410 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,29 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 1,42 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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