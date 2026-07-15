Erste Schätzungen: AGCO legt Quartalsergebnis vor

AGCO wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten schätzen, dass AGCO für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,22 USD je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,75 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,59 Milliarden USD, gegenüber 10,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at