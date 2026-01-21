AGCO Aktie

WKN: 888282 / ISIN: US0010841023

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: AGCO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AGCO wird voraussichtlich am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,87 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -3,420 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,67 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,89 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,97 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -5,690 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 9,83 Milliarden USD, gegenüber 11,66 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

