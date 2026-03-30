Erste Schätzungen: AGF Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AGF Management wird voraussichtlich am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,497 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,470 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 154,6 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 8,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 142,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,14 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,99 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 634,5 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 558,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at