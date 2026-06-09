AGF Management Aktie
WKN: 861655 / ISIN: CA0010921058
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09.06.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: AGF Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
AGF Management öffnet voraussichtlich am 24.06.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass AGF Management im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,527 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,370 CAD je Aktie gewesen.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 19,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 129,6 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 155,3 Millionen CAD aus.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,92 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,99 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 604,3 Millionen CAD, gegenüber 558,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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