AGF Management Aktie

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WKN: 861655 / ISIN: CA0010921058

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08.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AGF Management informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AGF Management wird voraussichtlich am 23.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,588 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AGF Management noch 0,440 CAD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 163,4 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 15,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 141,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,17 CAD je Aktie, gegenüber 1,99 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 635,5 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 558,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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