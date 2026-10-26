Agfa-Gevaert NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh Aktie
WKN DE: A14WZR / ISIN: US00846M1099
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Agfa-Gevaert NV Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Agfa-Gevaert NV Un wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,116 USD. Das entspräche einem Gewinn von 58,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,280 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Agfa-Gevaert NV Un 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 303,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Agfa-Gevaert NV Un 300,3 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,237 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,040 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,22 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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