Erste Schätzungen: Agfa-Gevaert NV Un öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Agfa-Gevaert NV Un wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,183 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Agfa-Gevaert NV Un mit einem Umsatz von insgesamt 276,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 254,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,58 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,192 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,040 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 1,23 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at