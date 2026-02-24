Erste Schätzungen: Agfa-Gevaert NV Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Agfa-Gevaert NV Un lädt voraussichtlich am 11.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,139 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 6,85 Prozent auf 370,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Agfa-Gevaert NV Un noch 346,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,231 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,280 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,29 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,23 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at