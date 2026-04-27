Agfa-Gevaert Aktie

Agfa-Gevaert für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920872 / ISIN: BE0003755692

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Agfa-Gevaert präsentiert Quartalsergebnisse

Agfa-Gevaert wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,080 EUR. Das entspräche einem Gewinn von 38,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,130 EUR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Agfa-Gevaert 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 241,2 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Agfa-Gevaert 242,0 Millionen EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,084 EUR, während im vorherigen Jahr noch -0,460 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,07 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,09 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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